Karls Erlebnis-Dorf Wernigerode

Duitse keten met gratis familiepretparken kondigt tiende locatie aan

VIDEO De Duitse pretparkgroep Karls breidt verder uit. Het bedrijf heeft een tiende vestiging aangekondigd: Karls Erlebnis-Dorf Wernigerode. Daarmee zet Karls zijn snelle groeistrategie voort. Het bedrijf exploiteert op dit moment al zeven avonturendorpen in Duitsland.

Die bevinden zich in Rövershagen bij Rostock, Elstal bij Berlijn, Döbeln in Mittelsachsen, Loxstedt bij Bremerhaven, Zirkow op Rügen, Warnsdorf bij Lübeck en Koserow op Usedom. Daarnaast wordt gewerkt aan twee nieuwe parken die in 2026 moeten openen: Karls Erlebnis-Dorf Plech, op het terrein van het gesloten Fränkisches Wunderland, en Karls Erlebnis-Dorf Oberhausen, bij winkelcentrum Westfield Centro.

Met Wernigerode komt het totaal op tien locaties. Het stadsbestuur meldt dat Karls na een uitgebreide studie besloten heeft om zich aan de rand van de stad te vestigen, nabij een snelwegaansluiting. De ontwikkelfase start direct. De bouw en verdere uitwerking zullen meerdere jaren in beslag nemen.



Kleine achtbanen

De opening moet in het voorjaar van 2029 plaatsvinden. Karls Erlebnis-Dorf staat bekend om kleinschalige familieparken met gratis toegang. De locaties combineren eenvoudige attracties met horeca, winkels en demonstraties van ambachten. Veel parken hebben draaimolens, kleine achtbanen, tractorritjes, indoorspeelplaatsen en seizoensgebonden activiteiten.



Het overkoepelende thema draait doorgaans om streekproducten, met de aardbei als vast herkenningspunt. De parken zijn jaarrond geopend en richten zich nadrukkelijk op gezinnen met jonge kinderen en dagjesmensen. Die formule is een groot succes, gezien het opvallende groeitempo en de aanwezigheid in steeds meer regio's. Vooralsnog zijn er geen plannen om de grens over te gaan.