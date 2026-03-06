Duinrell

Nieuw in Duinrell: voortaan ook één nachtje slapen in een Duingalow

FOTO'S Een nachtje blijven slapen in een Duingalow van Duinrell wordt binnenkort mogelijk. Het vakantiepark introduceert vanaf het komende zomerseizoen een zogenoemde short stay: een verblijf van slechts één nacht. Normaal gesproken geldt bij de Duingalows in principe een minimale verblijfsduur van twee nachten.

Met de nieuwe optie kunnen bezoekers voor het eerst ook een korter verblijf boeken. De regeling geldt voor een nieuw type accommodatie: de tweepersoons Comfort O'Hara Duingalow. Op kampeerveld Hertenkamp worden momenteel drie van deze nieuwe Duingalows geplaatst.

Foto's zijn er nog niet, maar Duinrell kan al wel enkele conceptafbeeldingen laten zien. De accommodaties zijn nu boekbaar en beschikbaar vanaf begin april 2026, wanneer ook het zomerseizoen van het Wassenaarse pretparkresort officieel begint.



Veranda

De huisjes beschikken onder meer over een veranda. Binnen bevinden zich een zit- en eethoek met open keuken, een slaapruimte met twee losse bedden en een badkamer met douche, wastafel en toilet. Verder zijn voorzieningen als een koelkast met vriesvak, vaatwasser, koffiezetapparaat, televisie en combimagnetron aanwezig.







