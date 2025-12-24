Welkom!
Phantasialand

Kerstcadeautje van Phantasialand: muziek van winterse lichtshow online

Gisteren, 21.12 uur

VIDEO Phantasialand komt op kerstavond met een kerstcadeautje voor fans: de muziek van de winterse lichtshow Pulse of Rookburgh is online gepubliceerd. Iedereen kan de soundtrack van het avondspektakel vanaf nu te beluisteren via onder meer Spotify en YouTube.

Pulse of Rookburgh is op winteravonden te zien in themagebied Rookburgh, rond flying coaster F.L.Y. Het parkdeel wordt daarbij overspoeld door indrukwekkende laserstralen, begeleid door bombastische muziek die de industriële sfeer van Rookburgh versterkt.

"Talloze gefocuste stralen hullen de wereld tussen stoom en machines in extatisch licht: ze schieten door F.L.Y., schampen Hotel Charles Lindbergh en creëren nieuwe dimensies van ruimte en tijd die Rookburgh weer tot leven brengen", zegt Phantasialand over de 360 graden-beleving.

Verlanglijstje
Het Duitse pretpark noemt de onverwachte publicatie in een nieuwsbrief "een muzikale verrassing". "Omdat het bij zovelen op het verlanglijstje stond, kun je nu helemaal nieuw ook de soundtrack van onze Wintertraum-avondshow Pulse of Rookburgh ontdekken op Spotify, YouTube en meer."



