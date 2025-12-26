Parc Astérix Paris

Foto's: Parc Astérix viert Kerstmis met lichtsculpturen, vuurwerk en nieuwe schaatsbaan

FOTO'S De winteropening van Parc Astérix wordt steeds uitbundiger. Tijdens de kerstperiode viert het Franse pretpark Noël Gaulois, oftewel Gallisch Kerstmis. Tot en met zondag 4 januari is het park gehuld in winterse sferen, met naast de gebruikelijke attracties ook veel extra decoraties, lichtsculpturen, shows, een nieuwe schaatsbaan én dagelijks vuurwerk.

De winterversiering bestaat onder meer uit talloze kerstslingers, kampvuren en zo'n duizend besneeuwde kerstbomen. In het Vikinggebied opende een nieuwe ijsbaan met een oppervlakte van 500 vierkante meter, aangelegd naast een tijdelijke kerstmarkt. Bezoekers kunnen er schaatsen en langs houten kraampjes lopen.

De schaatsbaan kreeg een nieuwe plek omdat Parc Astérix grootschalige werkzaamheden uitvoert op de oude locatie. Een groot gedeelte van het park ging op de schop. In dezelfde zone klinkt livemuziek tijdens de voorstelling Chantons Noël, uitgevoerd door een klein muzikaal ensemble.



Lichtkunstwerken

Daarnaast keren bestaande winteronderdelen terug, zoals de bandenglijbaan La Glissade d'Obélix. In het wandelgebied Les Jardins Merveilleux du Père Noël komen onder andere een betoverd bos, een bevroren vallei en een kerstdorp na zonsondergang tot leven aan de hand van kleurrijke lichtkunstwerken.



Het winterprogramma bevat ook meerdere shows. Zo is er een ijsshow en staat een groot circus op het programma, net als de parade Le Défilé Gaulois de Noël. Een dag wordt afgesloten met L'Île aux Vœux: een avondspektakel met lichteffecten, vuurwerk en muziek.








































































































































