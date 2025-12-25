Plopsa Group

Plopsa-figuur Maya de Bij verdwijnt als mascotte van Nederlandse gemeente

De samenwerking tussen de gemeente Hoogeveen en Studio 100 komt ten einde. Daarmee verdwijnt Maya de Bij na vier jaar als mascotte en marketinginstrument van de Drentse plaats. Hoogeveen wil voortaan een eigen bij gebruiken als beeldmerk.

Volgens de gemeente heeft Maya de Bij als uithangbord positief gewerkt. Het personage was sinds eind 2021 zichtbaar in het centrum en langs invalswegen en werd ingezet bij evenementen en activiteiten voor jonge kinderen.

De bij heeft een historische betekenis voor Hoogeveen, vanwege de vroegere boekweit- en bijenteelt in de regio en de rol van honing in de lokale economie. Voor het gebruik van Maya moest de gemeente echter betalen aan de rechthebbende, Studio 100. Nu het contract afloopt, kiest Hoogeveen voor een eigen symbool.



Plopsa Indoor

Hoewel de samenwerking stopt, verdwijnt Maya de Bij niet direct uit het straatbeeld. Meet-and-greet-activiteiten met de mascotte staan nog gepland tot en met maart 2026. Ook later blijft Maya de Bij aanwezig in Nederland: in Plopsa Indoor Coevorden, een overdekt pretpark op ongeveer 25 minuten rijden van Hoogeveen, maakt ze deel uit van het attractieaanbod.