Duinrell

Duinrell heeft plannen voor grote nieuwe ijssalon

Duinrell wil in 2026 een nieuwe ijssalon openen. Dat heeft het Wassenaarse attractiepark vandaag bekendgemaakt. Op de Promenade, de winkelboulevard bij het Kikkerrad en de Speeltuin, moet een grote ijszaak gerealiseerd worden. Tekeningen laten zien hoe de locatie moet gaan ogen.

Duinrell koos voor een open en overzichtelijke indeling, met grote ramen. Centraal staat een lange, gebogen toonbank met vitrines voor ijs en toppings. Boven de balie hangen strak vormgegeven pendellampen. Langs de gevel zijn zitplekken aan hoge tafels ingetekend. Het park belooft een uitgebreid aanbod aan schepijs.

De eetgelegenheden in Duinrell worden in principe verzorgd door horecaformule La Place, al verwelkomt men af en toe ook andere externe horeca-ondernemers. Zo kwamen bezoekers afgelopen zomer een pop-up-vestiging van het Surinaamse restaurant Nani tegen, net als een kraampje van de firma Bubble Bear, bekend van bubble tea.



Klimvulkaan

Seizoen 2026 staat voor Duinrell in het teken van de komst van de nieuwe Kikker8baan. Daarnaast voert men op verschillende plaatsen kleine vernieuwingen door. Zo wordt de Speeltuin voorzien van een grote klimvulkaan en komt er een ruimere supermarkt voor verblijfsgasten. Verder ondergaat de Lighthouse Lounge in de Food Plaza een metamorfose.



