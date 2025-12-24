Efteling

Kerstvakantie, maar toch is er vandaag geen Toverlantaarn-show in de Efteling

Eén van de meest geliefde Efteling-shows gaat vandaag niet door. Eigenlijk zouden bezoekers in de kerstvakantie dagelijks kunnen kijken naar De Man met de Toverlantaarn, een sfeervolle theaterproductie met zang, poppenspel en visuele effecten. Vandaag zijn er geen voorstellingen, bevestigt een woordvoerder aan Looopings.

Door het wegvallen van een acteur, vanwege persoonlijke omstandigheden, kan de show niet opgevoerd worden. Eigenlijk zou De Man met de Toverlantaarn te zien zijn om 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 en 16.30 uur. Het is de bedoeling om de show morgen wel weer op te voeren. Bezoekers worden op de hoogte gehouden van de actuele aanvangstijden in de Efteling-app.

De voorstelling in het Carrousel Theater gaat over de man Antonio, die met zijn toverlantaarn langs dorpen en steden trekt. Als hij ergens wordt verstoten, belandt hij bij een afgelegen huis van een houthakkersgezin met een ziek jongetje. Daar besluit hij het kindje te vermaken in afwachting van een medicijn. Het oud-Hollandse decor komt tot leven met behulp van videoprojecties.



Lyrische recensies

De Man met de Toverlantaarn krijgt lyrische recensies op social media. "Wat een ongekend mooie, ontroerende, sfeervolle show van hoog niveau met stijlvol visueel spektakel en toch een buitengewoon Eftelings gevoel", schrijft podcastpresentator Tim Hinssen bijvoorbeeld op Bluesky. "De show raakte me echt."



Ene Michiel spreekt op X over "een juweeltje". "The hype is real!", laat hij weten. Ook Eftepedia-redacteur Friso Geerlings was onder de indruk. "Deze show is sfeervol, fijn en erg passend. Mooi gebruik van projectie en beeld. Geslaagd!"



