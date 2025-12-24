Efteling

Naar de Efteling op 26 december? Ook voor tweede kerstdag geen kaarten meer verkrijgbaar

De Efteling is niet alleen op eerste, maar ook op tweede kerstdag uitverkocht. Gisteren werd bekend dat het attractiepark de ticketverkoop voor donderdag 25 december heeft stopgezet. Het plaatsen van een reservering voor een ticket zonder datum is voor die dag eveneens niet meer mogelijk. Dat geldt nu ook voor vrijdag 26 december.

Het park hanteert al langer een maximumcapaciteit per dag, maar kiest er dit jaar bewust voor om op de twee kerstdagen minder bezoekers toe te laten. Dat heeft volgens een woordvoerder alles te maken met de gastbeleving én met de geldende natuurvergunning. "We naderen het maximale aantal bezoekers dat we op jaarbasis mogen ontvangen", zegt hij.

In de huidige natuurvergunning, afgegeven door de provincie, is vastgelegd dat de Efteling maximaal vijf miljoen unieke bezoekers per jaar mag ontvangen vanwege stikstofuitstoot door vervoersbewegingen. Omdat een nieuwe vergunning nog niet is verleend, houdt het park de bezoekersaantallen extra scherp in de gaten.



Betere spreiding

Daardoor worden tijdelijk minder gasten per dag toegelaten. "Een bijkomend effect daarvan is een betere spreiding van gasten over de beschikbare dagen, wat ten goede komt aan de gastbeleving", legt de woordvoerder uit. De voorlichter benadrukt dat de vertraging rond de nieuwe vergunning buiten de invloed van het park ligt.



De aanvraag ligt al geruime tijd bij de provincie, maar de vergunningverlening ligt stil door landelijke juridische onzekerheid rond het stikstofbeleid. Zolang er geen duidelijkheid is, gaat het park niet over de grens van vijf miljoen unieke bezoekers heen. Om binnen die limiet te blijven, zijn al verschillende maatregelen genomen.



Kortingsacties teruggeschroefd

Zo zijn schoolreisreserveringen stopgezet, is het aantal bedrijfsevenementen verminderd en zijn kortingsacties teruggeschroefd. Dat moet vooral impact hebben op doelgroepen buiten de reguliere bezoeker. Indien nodig heeft de Efteling aanvullende maatregelen achter de hand.



Overigens weet de Efteling vooraf niet precies hoeveel abonnees er op een dag langs zullen komen: zij hoeven niet op voorhand te reserveren. Daarom wordt een marge gehanteerd. Twee van de drie abonnementsvormen zijn op tweede kerstdag sowieso niet geldig.



Classic-abonnees

Classic-abonnees mogen het park helemaal niet in tijdens de kerstvakantie. Het populairste Efteling-abonnement, de variant Plus, is niet geldig op tweede kerstdag én van zaterdag 27 tot en met dinsdag 30 december. Een Premium-abonnementhouder kan op elke openingsdag naar binnen.



