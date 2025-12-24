Attractiepark Toverland

Toverland publiceert anderhalf uur aan winterse parkmuziek op YouTube

VIDEO Kerst vieren in de sfeer van Toverland? Dat is nu mogelijk dankzij een nieuwe YouTube-video van het Limburgse attractiepark. Toverland besloot bijna negentig minuten aan winterse parkmuziek online te zetten. Het gaat om winterse varianten van de themamuziek van de zes werelden Winter Laguna, Ithaka, Land van Toos, Magische Vallei, Wunderwald en Avalon.

In de bestaande nummers, gecomponeerd door de Duitse firma IMAscore, zijn kerstbelletjes, kerstklokken en subtiele kerstmelodieën verwerkt. Ondertussen toont de video drone- en marketingbeelden van winter-evenement Winter Feelings. Toverland belooft de komende twee jaar maandelijks nieuwe muziek online te zetten, onder de noemer Magical Music.

Het park is gestopt met het publiceren van soundtracks op Spotify, Apple Music en andere streamingdiensten. In plaats daarvan wordt muziek vrijgegeven in de vorm van YouTube-video's. "Hiermee voldoen we aan een langgekoesterde wens van veel Toverland-fans om ook thuis in Toverlandse sferen te komen", laat men weten.