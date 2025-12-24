Welkom!
Walibi Holland

Nu ook in Walibi Holland: eten bestellen via app

Gisteren, 20.56 uurBeeld: @KleeffLucas

Bezoekers van Walibi Holland kunnen voor het eerst eten bestellen met behulp van een app. Tijdens kerstseizoen Bright Nights is het mogelijk om bij verschillende verkooppunten digitaal een bestelling te plaatsen en af te rekenen. Het concept is momenteel actief bij de horecalocaties Mission Control en Döner Kebab.

Mission Control bevindt zich op het plein bij Space Shot, Döner Kebab is te vinden bij de uitgang van Lost Gravity. Klapborden met QR-codes wijzen passanten op de bestelmogelijkheid. "Bestel via de Walibi-app", luidt de tekst. Bezoekers hoeven dan niet meer in de rij te staan.

In de toekomst kan het systeem bij meer horecapunten uitgerold worden. De officiële app van Walibi Holland is beschikbaar in het Engels en Duits. Er zijn nog Bright Nights tot en met zondag 4 januari. Eerder introduceerden parken als de Efteling, Toverland, Avonturenpark Hellendoorn en Plopsaland Belgium al de optie om eten te bestellen via een app.

