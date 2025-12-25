Mini Mundi

Zo smerig is de binnenspeeltuin van pretpark Mini Mundi: 'Waardeloos voor wat je betaalt'

FOTO'S De binnenspeeltuin van het Zeeuwse pretpark Mini Mundi kan wel een grondige schoonmaakbeurt gebruiken. Het attractiepark in Middelburg beschikt over een overdekte speelhal voor de kleintjes. In een online Google-review laat een bezoeker zien hoe smerig de vloer is.

Rosenna Lastdrager was onlangs voor een kinderfeestje in Mini Mundi. "Het personeel was onbeschoft", klaagt ze. "Zit je te eten, hoor je zeggen: ben je nog niet klaar? Zo, dan kunnen we nu de kassa's gaan tellen, terwijl ze nog dik een uur open zijn. Je werd gewoon weggekeken."

Maar het dieptepunt was de onhygiënische indoorspeeltuin. Lastdrager deelt foto's waarop de zwarte voeten van een kind te zien zijn. "De vloer was smerig. Het kan best een beetje vies zijn met schoenen, maar zo goor heb ik nog nooit gehad." De vrouw is niet van plan ooit nog terug te komen.



Laatste keer

"Dit was de eerste en de laatste keer", verzucht ze. "Waardeloos voor wat je betaalt!" Mini Mundi heeft niet op de openbare recensie gereageerd. Het park bestaat naast de speelhal uit een miniatuurstad en enkele kleinschalige kinderattracties.







