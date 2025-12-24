Efteling

Efteling-sprookje Meisje met de Zwavelstokjes nog niet terug na groot onderhoud: wachten op onderdeel

De heropening van Het Meisje met de Zwavelstokjes in de Efteling laat op zich wachten. Eigenlijk zou het sprookje vanaf vandaag weer te zien zijn na een onderhoudsbeurt die bijna vier maanden in beslag nam. De renovatie is echter nog niet afgerond, bevestigt een voorlichter aan Looopings. Men wacht op een onderdeel.

Begin september werd een deel van het Sprookjesbos afgesloten voor werkzaamheden: bezoekers moesten Het Meisje met de Zwavelstokjes en De Nieuwe Kleren van de Keizer missen. Beide projecten hadden op dinsdag 23 december afgerond moeten zijn. Vorige week vrijdag, op 19 december, keerde één van de twee taferelen al terug.

Sindsdien maakt De Nieuwe Kleren van de Keizer weer deel uit van de Sprookjesbos-route. Over Het Meisje met de Zwavelstokjes heeft de Efteling minder goed nieuws: er wordt gewacht op een noodzakelijk onderdeel dat op dit moment bij de douane ligt. Pas als het element in Kaatsheuvel arriveert, kan de klus afgemaakt worden.



Onduidelijk

Dit kan nog wel even duren, verwacht de woordvoerder. Hoewel het sprookje al van de openbare onderhoudskalender op de Efteling-website is gehaald, blijft voorlopig onduidelijk wanneer de heropening kan plaatsvinden. Uiteindelijk moet in deze hoek van het Sprookjesbos ook een nieuw toiletgebouw gerealiseerd worden.



Het Meisje met de Zwavelstokjes is sinds december 2004 te vinden in het Sprookjesbos, als één van de meest ingetogen en emotioneel beladen uitbeeldingen. Het overdekte sprookje ligt op een kunstmatig heuveltje achter De Indische Waterlelies, vormgegeven als een winters stadstafereel. Bezoekers betreden via een poort en een overdekte gaanderij een besneeuwd steegje, waar een klein meisje ineengedoken zit bij een waterpomp.



Overleden grootmoeder

De vertelling op rijm, ingesproken door Toos van de Voorde-Verdult, wordt begeleid door muziek, lichteffecten en projecties van de visioenen die het meisje ziet wanneer ze zwavelstokjes afstrijkt. Daarbij verschijnen onder meer een warme kachel, een feestmaal, een kerstboom en haar overleden grootmoeder. Uiteindelijk sterft het meisje zichtbaar in de sneeuw, waarna haar geest in de armen van haar oma opstijgt.