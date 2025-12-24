Welkom!
Walibi Holland

Beveiliging Walibi Holland stuurt actievoerende vakbond weg

Vandaag, 13.55 uurBeeld: @KleeffLucas

De tweede dag van een vakbondsactie bij Walibi Holland is niet verlopen zoals gepland. Op maandag deelden vertegenwoordigers van De Horecabond kerstchocolaatjes uit bij de ingang van het pretpark, om aandacht te vragen voor de arbeidsomstandigheden van seizoensmedewerkers. Het was de bedoeling om het initiatief dinsdag te herhalen.

Het Walibi-management besloot daar een stokje voor te steken, meldt de bond in een verklaring aan leden. De actie op dinsdag "liep het helaas anders dan gehoopt". "We werden door de directie gevraagd om op een plek te gaan staan waar geen bezoekers kwamen. Dat hebben we niet gedaan, omdat de actie dan zijn doel zou missen."

Daarop werd besloten om bewakers in te schakelen. "Uiteindelijk zijn we, in opdracht van de directie, door de beveiliging weggestuurd. Jammer, maar dit laat wel zien waarom het belangrijk is dat we blijven opkomen voor onszelf en voor elkaar." De directie weigert in gesprek te gaan met de vakbond over een verbetering van de voorwaarden.

Hart onder de riem
In totaal werden maandag en dinsdag 1200 flyers met chocolaatjes uitgedeeld aan bezoekers. Zij kregen de opdracht om de lekkernijen door te geven aan medewerkers in het park, om hen zo een hart onder de riem te steken én hen te wijzen op de inzet van de vereniging. "Een klein gebaar, maar met een grote boodschap: je verdient beter."

Volgens De Horecabond waren de reacties "superpositief". Dat liet zien "hoeveel steun er is voor medewerkers". De bond laat het er niet bij zitten: in het nieuwe jaar volgen meer acties. "Net zo lang tot de directie met ons in gesprek wil, om goede en eerlijke afspraken te maken voor iedereen die hier werkt."

