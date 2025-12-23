Efteling

Efteling introduceert voor het eerst thematische popcornbucket: lantaarn van Danse Macabre

De Efteling brengt voor het eerst een thematische popcornbucket op de markt. Vanaf woensdag kunnen bezoekers een speciale popcornbak aanschaffen in de stijl van Danse Macabre. Het gaat om een griezelige lantaarn met het Danse Macabre-logo, gevuld met popcorn.

Dat kan Looopings als eerste melden. De popcornbucket is morgen voor 19,50 euro verkrijgbaar bij 't Koetshuys, het verkooppunt in het Huyverwoud bij Danse Macabre. Daarnaast is het mogelijk om een lege emmer bij te vullen. Dat kan voor 3 euro.

't Koetshuys heeft drie soorten popcorn: zout, een zoete kleurenmix en Virginie's geheime recept. Laatstgenoemde variant is een Spaanse mix. Tot nu toe kon gekozen worden uit twee maten kartonnen bakjes en een popcornemmer.



Disney-parken

In de Disney-parken zijn popcornbuckets al jaren een regelrechte hype: regelmatig verschijnen nieuwe, vaak tijdelijk verkrijgbare designs die voor veel fans vooral als verzamelobject gelden. Bij populaire varianten ontstaan soms urenlange wachtrijen en worden aankooplimieten ingesteld. Nu waagt de Efteling zich er ook aan.