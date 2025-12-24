Parc Astérix Paris

Foto's: sloopwerkzaamheden in Parc Astérix vanwege komst nieuw themagebied

FOTO'S Een groot gedeelte van Parc Astérix is de komende tijd een bouwput. In 2028 opent het Franse pretpark het nieuwe themadeel Londinium, maar daarvoor moet eerst een bestaand gebied gesloopt worden. De werkzaamheden in het oude parkdeel À Travers le Temps zijn al in volle gang, blijkt uit nieuwe foto's.

Op dit moment worden onder meer Les Rues de Paris - de straten van Parijs - met de grond gelijkgemaakt. Het theater van de stuntshow Main Basse sur La Joconde blijft staan, maar omliggende bouwwerken verdwijnen.

Hier en daar staan nog enkele geraamtes en façades overeind. Hoge bouwschuttingen kunnen niet voorkomen dat bezoekers met het ingrijpende bouwproject geconfronteerd worden. Bovendien zijn veel toegangswegen afgesloten of verdwenen.



Intamin

Londinium omvat onder meer een interactieve darkride van de Belgische fabrikant Alterface en een lanceerachtbaan van de Liechtensteinse firma Intamin. Het thema wordt een Asterix-versie van de Britse hoofdstad Londen, geïnspireerd op het stripalbum Asterix en de Britten.























































