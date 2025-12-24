Welkom!
Efteling

Nieuwe bekers voor Coca-Cola Freestyle in de Efteling staan in het teken van Grand Hotel

Vandaag, 12.49 uurBeeld: @84eric

FOTO'S De Efteling introduceert vandaag nieuwe bekers voor de Coca-Cola Freestyle-automaten. Sinds oktober 2024 stonden de bekers in het teken van spookspektakel Danse Macabre. Vanaf nu zijn varianten verkrijgbaar gebaseerd op het Efteling Grand Hotel. Het ontwerp is mintgroen met goud, met een goudoranje deksel.

Op het souvenir prijkt het logo van het hotel, met een silhouet van het hotelgebouw. De nieuwe bekers zijn voortaan te koop bij Het Witte Paard, Frau Boltes Küche en De Hongerige Machinist. Bij 't Koetshuys, het verkooppunt bij Danse Macabre, blijven de oude bekers in het assortiment.

Met een Freestyle-beker is het mogelijk om frisdrank te tappen uit één van de automaten in het attractiepark. In totaal zijn er meer dan honderd smaken beschikbaar. Bezoekers kunnen ze zelf samenstellen of kiezen uit voorgeprogrammeerde mixen. Indien gewenst zijn de drankjes suikervrij, cafeïnevrij en caloriearm.

D'n Dorstlesser
Het concept wordt door de Efteling aangeduid als D'n Dorstlesser. De prijzen zijn licht verhoogd: bekers kosten 17 euro per stuk. Daarmee kan de hele dag frisdrank getapt worden. Het gaat om herbruikbare bekers: een bestaand exemplaar opwaarderen kost 11,50 euro. Vervolgens is het weer mogelijk om een dag lang gebruik te maken van de automaten.



