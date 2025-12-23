Efteling

Efteling is uitverkocht: attractiepark stopt ticketverkoop voor eerste kerstdag

Naar de Efteling op eerste kerstdag? Wie nog geen tickets heeft gekocht, komt bedrogen uit: het attractiepark is uitverkocht op donderdag 25 december. Op dit moment zijn er geen entreebewijzen meer verkrijgbaar. Wie de online ticketshop opent, ontdekt dat 25 december ontbreekt in de kalender.

Ook het plaatsen van een reservering voor een reeds aangeschaft ticket zonder datum is voor eerste kerstdag niet meer mogelijk. Een woordvoerder van de Efteling bevestigt tegenover Looopings dat de kaartverkoop is stopgezet. "Het maximale aantal reserveringen is bereikt", zegt hij.

Het park werkt in de kerstperiode met een capaciteit van zo'n 19.000 gasten per dag. Op de Efteling-website valt te lezen: "Het kan voorkomen dat je op bepaalde dagen geen reservering kunt maken, omdat het maximale aantal voor die dag is bereikt. Zo spreiden we gasten over de beschikbare dagen, wat ten goede komt aan de gastbeleving."



Kerstvakantie

De Efteling is de hele kerstvakantie geopend van 10.00 tot 20.00 uur, met uitzondering van woensdag 31 december. Dan sluiten de poorten om 18.00 uur, gevolgd door een nieuwjaarsfeest van 19.00 tot 01.00 uur, waar aparte tickets voor benodigd zijn.



De Efteling heeft drie verschillende abonnementsvormen: Classic, Plus en Premium. Premium-abonnees mogen op elke dag naar binnen, Plus-abonnees zijn niet welkom van 26 tot en met 30 december. Zij krijgen dus wel toegang op eerste kerstdag, zonder reservering. Een Classic-pas is helemaal niet geldig in de kerstvakantie.



