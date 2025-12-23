Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe

Attractiepark Duinen Zathe heeft een nieuwe eigenaar: bedrijf achter Mega Piraten Festijn

Het Friese pretpark Duinen Zathe wisselt van eigenaar. De afgelopen jaren was het attractiepark in Appelscha in handen van twee ondernemers, bekend van een uitzendbureau in Hoogeveen: Jeroen Kolhoff en Henri Frijlink. Zij lieten de dagelijkse exploitatie over aan Judith Nijkamp en haar partner Marcel Braak, die ook een belang in het bedrijf hadden.

De vier eigenaren geven Duinen Zathe door aan een nieuwe partij: Mensink Produkties B.V., de firma achter het bekende Mega Piraten Festijn. Dat is een terugkerend muziekspektakel op verschillende plekken in Nederland, waaronder jaarlijks in het GelreDome in Arnhem.

Het Mega Piraten Festijn wordt georganiseerd door Eddie Mensink en Menno Muis. Laatstgenoemde bevestigt aan Looopings dat hij Duinen Zathe heeft overgenomen én dat er ambitieuze toekomstplannen zijn voor de Friese trekpleister. Nijkamp en Braak blijven wel verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.



Groots uitpakken

"Soms is een park toe aan een nieuwe eigenaar die vol gas gaat", vertelt Kolhoff aan Looopings. "Wij hebben het park destijds een mooie boost gegeven en dragen het stokje graag over." De nieuwe eigenaren willen komend jaar direct groots uitpakken: voor seizoen 2026 zijn er maar liefst acht nieuwe attracties aangekondigd.



Welke attractietypes precies zijn aangekocht, wordt de komende maanden bekendgemaakt. Het gaat in ieder geval om toevoegingen voor de doelgroep tot en met 12 jaar. Vlindermolen Flying Swing en schommelende bank Super Nova hebben het park verlaten. Men houdt vast aan het all-inclusive-concept: tickets zijn inclusief onbeperkt koffie, thee, ranja, soep, broodjes, friet, snacks en waterijsjes.



Verkeerspark Assen

Op vrijdag 3 april gaan de poorten weer open. De officiële titel van de bestemming is sinds 2017 Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe, omdat de vorige eigenaren de inboedel van het verdwenen Verkeerspark Assen hebben overgenomen. Zo kreeg het iconische trapcircuit een tweede leven in Appelscha.



