Disneyland Paris

Belgische tv-zender noemt openingsjaar van nieuwe Lion King-attractie Disneyland Paris

Wanneer gaat de nieuwe Lion King-attractie van Disneyland Paris open? Disney weigert die vraag zelf te beantwoorden: over het openingsjaar van de uitbreiding van Disney Adventure World worden officieel nog geen uitspraken gedaan. Een Belgische tv-zender lijkt het antwoord wel te hebben.

Disneyland werkte mee aan een documentaire van de Waalse zender RTL TVI over de ontwikkelingen in het Franse Disney-resort: L'Aventure Secrète. Het programma was gisteravond op televisie. Kijkers zagen hoe presentatrice Sandrine Corman een kijkje achter de schermen kreeg en in gesprek ging met verschillende Disney-medewerkers.

Toen het ging over de ontwikkelingen in het Walt Disney Studios Park - dat volgend jaar Disney Adventure World heet - kwam ook het Lion King-project aan bod. Nadat in maart 2026 een Frozen-gedeelte opengaat, wordt gestart met de realisatie van een themagebied rond The Lion King, met als belangrijkste blikvanger een grote darkride met boten.



Exclusieve wereldprimeur

"Een ongelofelijke nieuwe immersieve wereld gebaseerd op The Lion King is in voorbereiding, als een exclusieve wereldprimeur", vertelde een medewerkster op camera. Vervolgens hoorden we: "Le monde du Roi Lion est prévu pour 2028", oftewel: de Lion King-wereld staat gepland voor 2028.



Dat lijkt een slip of the tongue: Disney ontkent desgevraagd dat het openingsjaar al vaststaat. Een opening in 2028 zou voor Disney-begrippen in ieder geval ongekend snel zijn. Tussen de aankondiging en de opening van het Frozen-gebied zat bijvoorbeeld maar liefst acht jaar. Bijkomend voordeel is dat Disney een voorsprong kan nemen op het Universal Studios-park in Engeland, dat in 2031 af moet zijn.



