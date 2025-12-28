Disneyland Paris

Foto's: Disneyland Paris opent twee nieuwe souvenirwinkels

FOTO'S aIn Disneyland Paris zijn sinds deze week twee nieuwe souvenirwinkels te vinden. Bezoekers kunnen voortaan een aandenken scoren in twee verschillende kiosken in het Walt Disney Studios Park. Ze verrezen de afgelopen maanden in theaterdistrict World Premiere Plaza, voor het Studio Theater en het Animagique Theater.

Beide nieuwe bouwwerken zijn opgetrokken in dezelfde art-decostijl als de omliggende theaters. Ze hebben vooralsnog geen namen, maar wel elk een eigen thema: de façade van de kiosk bij Animagique Theater kreeg een Mickey Mouse-klok en op de gevel van de kiosk bij het Studio Theater verscheen een klok met cowboy Woody uit Toy Story.

Ook posters op de muren verwijzen naar de shows die in beide theaters te zien zijn, respectievelijk Mickey and the Magician en Together: A Pixar Musical Adventure. Het productaanbod zal de komende tijd regelmatig wisselen. Op dit moment bestaat het assortiment van de Mickey-kiosk voornamelijk uit Zootopia-items, terwijl de Woody-kiosk winterkleding verkoopt.





Op een steenworp afstand waren al meerdere souvenirshops te vinden, waaronder Mickey's of Hollywood Boutique in de grote loods World Premiere en de Animation Boutique in showcomplex Animation Celebration. Begin 2026 moet bij The Twilight Zone Tower of Terror nog een extra shop in gebruik genomen worden.







































