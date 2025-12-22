Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Diergaarde Blijdorp bedolven onder kritiek: Winteravonden zijn 'grote teleurstelling'

Bezoekers reageren zwaar teleurgesteld op een nieuw winter-evenement in Diergaarde Blijdorp. De Rotterdamse dierentuin presenteert in de kerstperiode verschillende Winteravonden, van 18.00 tot 21.00 uur. Op de officiële Facebook-pagina van het park wemelt het van de vernietigende commentaren. In meer dan honderd reacties wordt het concept massaal afgekraakt.

"Helaas bleek dit een grote teleurstelling", schrijft Sharona van Meurs bijvoorbeeld. Ze klaagt dat abonnementhouders extra moesten betalen en dat er buiten het Oceanium weinig te beleven was. Het initiatief zou "zonde van het geld" zijn: de Winteravond "bood nauwelijks inhoud". Veel bezoekers klagen dat het erg donker was.

Monique Dekker vond het een "blamage". "Alleen een paar vissen. Alles pikkedonker, nog geen vuurkorf. Liep overal tegenaan." En de silent disco dan? "Koptelefoons deden het niet." Van het aangekondigde Winter Wonder Woud was de vrouw ook niet onder de indruk. "Drie bomen in het licht. Voor kinderen helemaal triest. Wij waren 80 euro kwijt voor één uur binnen."



Geen enkel dier

Alex Meijer vond het eveneens een "grote teleurstelling". "Niets meer dan een paar blauwe lampjes bij een aantal bomen. Geen enkel dier gezien op het Oceanium na. 15 euro weggegooid." Miranda Benes sluit zich daarbij aan. Mirelle van Bueren noemt het evenement "echt geen aanrader" en "schandalig".



De dierentuin belooft "een unieke Winteravond". "Blijdorp zoals je nog nooit hebt gezien", luidt de beschrijving. In de praktijk is slechts een piepklein deel van het terrein toegankelijk, met enkele extra lampjes en eetkraampjes. Volgens de reacties is de horeca duur, met lange wachtrijen. Tot overmaat van ramp moet voor parkeren gewoon betaald worden.



Misleidende reclame

De geschepte verwachtingen worden dan ook niet ingelost. Mandy Allijn vindt het marketingmateriaal "misleidende reclame". "Oceanium is donker, verder Blijdorp in ook vreselijk donker zonder sfeer", klaagt Patrick Martijn. "Dit had zoveel leuker gekund. Zo goed gaat het niet met Blijdorp en dit maakt het niet beter. Wij hebben echt iedereen horen klagen. Doe het dan gewoon niet..."



Hij heeft advies voor gezinnen met kinderen. "Beloof ze geen leuke avond." Loes Bordewin: "Weinig sfeer en aankleding. Dure aangelegenheid als je met een gezin komt. We zien het maar als een donatie aan Blijdorp." Gerdine van der Giessen vraagt zich af waarom er een Winteravond nodig is. "Waarom 's avonds gaan als het Winterplein en de schaatsbaan er overdag ook gewoon zijn?"



Concurrentie

Blijdorp heeft in de kerstvakantie een hoop concurrentie: parken als Wildlands Adventure Zoo Emmen en DierenPark Amersfoort pakken hun winteravonden een stuk serieuzer aan, met grotere budgetten. Bovendien zijn er in Safaripark Beekse Bergen en Ouwehands Dierenpark grootschalige lichtfestivals. In vergelijking met die partijen stelt het winterpleintje van Blijdorp nog minder voor.



Marcel Andriessen nam een kijkje en trof "een grote aanfluiting" aan. "Makkelijk geld verdienen en er niks voor teruggeven." Wim Vroegindeweij vraagt zich af waarom er niet geluisterd wordt naar het publiek. "Blijdorp trekt zich niets van kritiek aan, waardoor de kritiek alleen maar toeneemt." Tineke van Rijn: "Helaas een misgeslagen plank."



Zonde van je geld

Rianne van Meurs zag "ongeveer drie lampen". Toen de glühwein een half uur na binnenkomst al op was, zakte de moed haar in de schoenen. "Kortom, zonde van je geld." Naomi Hageraats: "Je moest zelfs extra betalen voor die kleine schaatsbaan." Het kost 5 euro per persoon om een rondje te schaatsen, bovenop de entreeprijs.



Door de stroom aan negativiteit twijfelen meerdere Facebook-gebruikers of ze überhaupt nog moeten gaan. "Wij hebben kaartjes, maar als ik deze reacties zo lees, zie ik het somber in...", verzucht iemand. "Hopelijk is het een beetje aangepast want de reacties zijn echt niet leuk!", vult Marja van Limborgh aan.



Waardevolle feedback

Diergaarde Blijdorp is zich in ieder geval bewust van het sentiment. Onder meerdere berichten kwam een standaardreactie. Daarin valt te lezen: "We betreuren het dat jullie tijdens de eerste Winteravond een minder prettige ervaring hebben gehad. Deze reacties nemen wij uiterst serieus en zien wij als waardevolle feedback om het concept verder te verbeteren." Ook meldt Blijdorp: "We horen jullie, nemen dit serieus en gaan kijken wat we kunnen aanpassen."



De eerste twee Winteravonden vonden plaats op vrijdag 19 en zaterdag 20 december. Wie nog langs wil komen, is welkom op vrijdag 26 en zaterdag 27 december en vrijdag 2 en zaterdag 3 januari. Tickets kosten 14,95 euro, abonnementhouders betalen 9,50 euro voor een toegangsbewijs. Parkeren kost 6 euro extra, zowel voor reguliere gasten als voor abonnees.



