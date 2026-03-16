Hansa-Park

Video: Duits pretpark geeft blik achter de schermen bij bouw van nieuwe lanceerachtbaan

VIDEO Het Duitse pretpark Hansa-Park heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten. In een nieuw Brits themagebied wordt gewerkt aan een gloednieuwe familieachtbaan met meerdere lanceringen, de Cornwall Coaster. In een minidocumentaire op YouTube houdt het attractiepark fans op de hoogte van de vorderingen op de bouwplaats.

Passagiers worden tijdens de rit drie keer voorwaarts en drie keer achterwaarts gelanceerd. Men heeft de winter gebruikt voor het neerzetten van de baan én het stationsgebouw, zo is te zien in het ruim zes minuten durende verslag. Winterweer zorgde voor wat vertraging, maar inmiddels staat de volledige coaster overeind.

Binnenkort beginnen de testritten. Bezoekers leggen straks een traject van circa 570 meter af, met een topsnelheid van ongeveer 50 kilometer per uur op een hoogte van maximaal 18 meter. Per trein is plek voor twintig personen. Eén van de meest opvallende elementen is een spike: een doodlopend gedeelte.



Aandacht voor detail

De Cornwall Coaster komt uit de fabriek van het Duitse bedrijf Gerstlauer Amusement Rides. Voor de muziek is componist Andreas Kübler van Audiogazer ingeschakeld. De komende weken wordt nog gewerkt aan de decoraties. Hansa-Park belooft "nauwgezette aandacht voor detail". Later dit jaar vindt de opening plaats.