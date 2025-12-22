Walibi Holland

Vakbond voert actie bij ingang Walibi Holland: 'Jij staat in de kou'

FOTO'S Het conflict tussen De Horecabond en de directie van Walibi Holland duurt voort. Volgens de vakbond worden seizoensmedewerkers van het pretpark slecht behandeld. Walibi ontkent dat. Vandaag voeren mensen van de vakbond samen met seizoenskrachten actie bij de entree. Er worden flyers uitgedeeld.

Het Walibi-management heeft besloten om de gesprekken met De Horecabond af te kappen: men wil niet meer overleggen met de bond. Naar aanleiding van die keuze kondigde de vakvereniging afgelopen week acties aan. In eerste instantie gaat het om publieksvriendelijke optredens. Vandaag vindt een eerste actie plaats.

Met behulp van flyers wordt aandacht gevraagd voor de roep om betere arbeidsvoorwaarden. "Zij accepteren niet langer dat zij structureel slechter worden behandeld dan collega's met een jaarrondcontract", zegt De Horecabond over de seizoensmedewerkers. In een persverklaring wordt herhaald dat de werknemers geen pensioen opbouwen, een lager loon ontvangen en minder reiskostenvergoeding krijgen.



Ongelijk beloond

"Terwijl zij hetzelfde werk doen en onmisbaar zijn voor het park, worden zij ongelijk beloond. Voor veel seizoensmedewerkers is de maat vol." Dat leidt nu tot de flyeractie in de kerstvakantie: er worden briefjes met kerstchocolaatjes uitgedeeld. Walibi is in de kerstperiode open voor het lichtfestival Bright Nights.



Bezoekers krijgen de vraag om de flyers met chocolaatjes aan een medewerker te geven. "Zo laten bezoekers zien dat ook zij vinden dat iedereen recht heeft op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, juist in deze drukke periode." Op het papier staat een boodschap voor het personeel.



Je verdient beter

"Lieve seizoensmedewerker, jij staat in de kou, in de drukte en in de hectiek met een glimlach", valt er te lezen. "Dankzij jou hebben bezoekers een onvergetelijke dag. Met dit zakje kerstchocolaatjes willen we laten zien: we zien je, we waarderen je, en je verdient beter." Medewerkers kunnen een QR-code scannen om zich aan te sluiten bij de vakbond.



"Samen staan we sterker!", zo luidt de boodschap. De Horecabond roept Walibi nogmaals op om "verantwoordelijkheid te nemen" door op korte termijn de gesprekken te hervatten. "Zolang dat niet gebeurt, sluiten wij verdere acties niet uit." Een staking behoort tot de mogelijkheden.



Geen hinder

Een woordvoerder van Walibi laat weten dat de actie vandaag geen hinder veroorzaakte voor gasten van Bright Nights. Volgens het park bestaat er "een essentieel verschil" tussen seizoens- en jaarrondmedewerkers en zijn recent aanpassingen gedaan aan arbeidsvoorwaarden. Walibi wijst verder op gratis busvervoer, gratis entree en kortingen op andere pretparken.



Over de jaarurennorm en pensioenen zegt Walibi te wachten op nieuwe wetgeving in 2026. "Wij verkiezen te allen tijde rechtstreeks te communiceren met onze werknemers in plaats van via tussenkomst van derden", aldus de voorlichter. Hij wil geen antwoord geven op de vraag of men vreest voor een staking.



























