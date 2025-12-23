Plopsaland Resort Belgium

Video: fans bouwen Plopsaland-achtbaan The Ride to Happiness tot in detail na in Roblox

VIDEO Twee pretparkfans zijn bezig met het nabouwen van Plopsaland Belgium in Roblox. Eén blikvanger is al helemaal af: de creatievelingen maakten een indrukwekkende digitale replica van de spinning coaster The Ride to Happiness by Tomorrowland. Het resultaat is te zien in een YouTube-video.

Makers Seb en Gaspard waren er drie jaar mee bezig. "Het bevat een ongelooflijke hoeveelheid details om ervoor te zorgen dat de ervaring zo getrouw mogelijk aan het origineel is", laten ze weten. Roblox-spelers krijgen de kans om zelf een kijkje te nemen in PlopsaBlox, zoals het project wordt genoemd.

Ook andere delen van het park zijn al vergevorderd, waaronder houten achtbaan Heidi The Ride, familieachtbaan K3 Roller Skater, lanceerachtbaan Anubis The Ride en de SuperSplash van Piet Piraat. Het initiatief is niet commercieel, benadrukken de initiatiefnemers. "We doen het puur uit passie en omdat we het leuk vinden."