Plopsa Group

Docusoap De Wereld van Plopsa nu ook te zien in Nederland: Videoland en RTL 4

Ook Nederlanders kunnen nu kijken naar de docusoap De Wereld van Plopsa, die de afgelopen maanden te zien was op de Vlaamse zender VTM. Het tv-programma wordt deze maand uitgezonden op RTL 4. Bovendien zijn alle acht afleveringen van het eerste seizoen nu te vinden op Videoland, het streamingplatform van RTL.

De Wereld van Plopsa draait om geromantiseerde en gedramatiseerde verhalen van medewerkers van de Plopsa Group. Kijkers krijgen onder meer een blik achter de schermen bij Plopsaland Belgium. Hoewel de recensies niet erg positief waren, is Plopsa zelf wel tevreden over de productie en de resultaten.

"De serie haalde in Vlaanderen gemiddeld zo'n 600.000 kijkers, live en uitgesteld samen", vertelt een woordvoerder aan Looopings. De afleveringen duren 28 tot 32 minuten. In de verhaallijnen ligt de focus op de viering van het 25-jarig jubileum van de Plopsa-vestiging in De Panne, maar ook Plopsaland Deutschland komt voorbij.