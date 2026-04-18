Anton Pieck Museum kiest voor Efteling-sprookje met koninklijke oorsprong

FOTO'S Het Anton Pieck Museum in Hattem presenteert opnieuw een tijdelijke tentoonstelling over een Efteling-sprookje. Na eerdere exposities over Roodkapje, Hans en Grietje, De Wolf en de Zeven Geitjes en De Zes Dienaren staat dit keer De Indische Waterlelies centraal.

De expositie, te zien tot eind maart 2027, draait om één van de bekendste en populairste sprookjes uit het Sprookjesbos. Het verhaal van De Indische Waterlelies, geschreven door de Belgische koningin Fabiola, kwam in 1966 tot leven in de Efteling - precies zestig jaar geleden.

De Indische Waterlelies vertelt over een heks die jaloers is op de dochters van de sterrenkoningin. De meisjes dansen 's nachts in het maanlicht, waarna de heks hen naar de aarde lokt en betovert. Ze veranderen in waterlelies die alleen mogen bloeien wanneer de maan schijnt.



Verkleden

In het museum zijn onder meer originele ontwerptekeningen van Anton Pieck voor het tafereel te bekijken, uitgeleend door het Efteling-archief. Net als bij eerdere Efteling-tentoonstellingen is er ook een doe-activiteit: bezoekers kunnen zich verkleden in een elfenjurk en plaatsnemen op een grote houten waterlelie.































