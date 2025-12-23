Walibi Holland

Video: Walibi Holland vernieuwt vuurwerkshow Bright Nights

VIDEO Walibi Holland heeft een vuurwerkshow in de zomer geschrapt, maar in de winter gaat er nog wel vuurwerk de lucht in. Bezoekers van kerst-evenement Bright Nights kunnen elke avond om 19.45 uur kijken naar het avondspektakel Light up the Night, met dans, lichteffecten, lasers en vuurwerk op muziek.

Ten opzichte van vorig jaar werd de productie op verschillende punten vernieuwd. De soundtrack bleef grotendeels gelijk, met Christmas Hearts van Miss Montreal, Chasing the Light van Valerie Broussard, True Colors van One Voice Children's Choir en We Wish You The Merriest van Idina Menzel en Josh Gad.

Ter aanvulling horen we nu eveneens de tune van James Bond en You're A Mean One Mr. Grinch van Lindsey Stirling en Sabrina Carpenter. Ook de lichtinstallatie kreeg een upgrade. In het hart van het reuzenrad is een Walibi-logo van ledlampjes zichtbaar. Daarnaast werden de pilaren van de attractie voorzien van lichtsnoeren.



Kerstvakantie

De voorstelling start met een dansgedeelte. Tijdens de finale volgt het vuurwerk. Er zijn nog Bright Nights op alle dagen van de kerstvakantie, met uitzondering van woensdag 24, donderdag 25 en woensdag 31 december en donderdag 1 januari. Walibi is 's winters open van 12.00 tot 20.00 uur.