Walibi Holland

Walibi Holland stopt met Chiptwister: kraampje verwijderd

Walibi Holland is gestopt met de verkoop van een populaire snack. Bezoekers van het pretpark in Biddinghuizen kunnen geen Chiptwister meer bestellen. Het vaste verkooppunt van de bekende gefrituurde aardappelspiraal werd volledig verwijderd. Waar voorheen een kraampje stond, zijn nu schuttingen neergezet.

Ook op andere plekken in het park waar eerder Chiptwisters verkrijgbaar waren, verdween de lekkernij. Walibi heeft na de halloweenperiode besloten om de samenwerking te beëindigen, bevestigt een woordvoerster van Chiptwister aan Looopings. Het is nog niet duidelijk of er een alternatief voor in de plaats komt.

De grootste concurrent van Chiptwister, Spirello, won de afgelopen jaren aan terrein in de recreatiewereld. Waar Chiptwister werkt met verse aardappels, worden de spiralen van Spirello diepgevroren aangeleverd. Ze zijn dan al gespiest, gesneden en voorgebakken. Dat zorgt voor lagere kosten en een hogere capaciteit.



Wildlands

Een hoop attractieparken en dierentuinen, waaronder de Efteling, maakten om die reden de overstap. Chiptwister is op dit moment nog te vinden in Diergaarde Blijdorp en Wildlands Adventure Zoo Emmen. Spirello komen we onder meer tegen in Toverland, Slagharen, Drievliet, DierenPark Amersfoort, GaiaZoo, Safaripark Beekse Bergen, Bobbejaanland en Europa-Park.



