Efteling

Samenwerking Efteling en Studio 100 krijgt een vervolg: Gi-Ga Gantische Kerstshow keert terug in 2026

FOTO'S De samenwerking tussen de Efteling en Studio 100 is kennelijk goed bevallen. Er komt een tweede editie van de Gi-Ga Gantische Kerstshow, die dit weekend voor het eerst te zien was. Over een jaar, in december 2026, bundelen beide merken opnieuw hun krachten voor een nieuwe show in Ahoy Rotterdam.

Maandag om 12.00 uur start de online kaartverkoop. De allereerste Gi-Ga Gantische Kerstshow stond vier keer op het programma: op zaterdag 20 en zondag 21 december, om 11.00 en 14.30 uur. Naast de Efteling en Studio 100 werkte ook Toppers in Concert mee: de beroemde zanggroep vaardigde het jeugdige trio Toppers Genzee af.

Toeschouwers zagen hoe de werelden van de Efteling en Studio 100 met elkaar versmolten werden op het podium. Bij een perspresentatie in september sprak Efteling-directielid Koen Sanders al de verwachting uit dat een traditie geboren was. Dat blijkt te kloppen: alle betrokken partijen hebben besloten dat er over een jaar een vervolg op de planken staat.



Twee shows

"Na de succesvolle editie van 2025 keert dit betoverende kerstspektakel volgend jaar terug naar Rotterdam Ahoy", staat in een mail die tickethouders van de eerste editie hebben ontvangen. Er zijn op dit moment twee shows aangekondigd, allebei op zondag 27 december.



Ze starten om 10.30 en om 14.00 uur, een half uur eerder dan de showtijden van dit jaar. De Gi-Ga Gantische Kerstshow vindt in 2026 dus plaats ná de kerstdagen. Mogelijk worden op een later moment extra shows aangekondigd. De kerstvakantie duurt van zaterdag 19 december 2026 tot en met zondag 3 januari 2027.



K3

De beschrijving is vooralsnog gelijk aan die van dit jaar. "In een sprookjesachtig decor beleef je een feestelijke reis langs K3, Mega Mindy, Piet Piraat, Bumba en vele anderen, afgewisseld met de mooiste melodieën uit de tijdloze Efteling-sprookjes."















