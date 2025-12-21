Efteling

Voor de hoogste bieder: Efteling-ontwerper geeft vip-rondleiding door het Sprookjesbos

Altijd al gedroomd van een exclusieve wandeling door het Sprookjesbos onder begeleiding van een Efteling-ontwerper? Efteling-liefhebbers krijgen de kans om te bieden op een heel bijzonder veilingitem: een overnachting in het Efteling Grand Hotel, inclusief een nachtelijke vip-tour door het Sprookjesbos. De opbrengst gaat naar een goed doel.

Het unieke arrangement is onderdeel van Serious Request, de jaarlijkse actie voor het goede doel van 3FM. Dj's Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer maken een week lang 24 uur per dag radio vanaf de Markt in Den Bosch, waar het bekende Glazen Huis is opgesteld. Het doel is om zo veel mogelijk geld op te halen voor Spieren voor Spieren.

Aan de inzamelingsactie is ook een veiling gekoppeld, waarvoor de Efteling de hotelovernachting met vip-rondleiding beschikbaar stelde. "Benieuwd wat er gebeurt in het Sprookjesbos als het donker is en de deuren dicht zijn?", valt te lezen op de veilingpagina. "Dan is dit je kans, want met dit unieke arrangement beleef je de Efteling zoals bijna niemand 'm ooit ziet."



Premium Deluxe

De Efteling-fan met het hoogste bod verblijft met vier personen in een Premium Deluxe-kamer. Men noemt het "niet zomaar een nachtje weg". "Dit is een verhaal dat je nooit meer vergeet." Er kan geboden worden tot donderdag 25 december om 16.35 uur, via npo3fm.nl. Op dit moment bedraagt het hoogste bod 2000 euro.