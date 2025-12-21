Efteling

Stormloop op miniatuurstrikjes van 25 euro: Efteling-fans vroeg uit de veren

FOTO'S Vele honderden Efteling-fans hebben zaterdagochtend in de rij gestaan om een bijzonder souvenir te bemachtigen: één van de duizend miniatuurstrikjes, afkomstig van de grootste strik ter wereld. Die werd in augustus gebruikt om de officiële opening van het nieuwe Efteling Grand Hotel kracht bij te zetten. De Efteling scoorde er een Guinness World Record mee.

Van het immense decorstuk zijn een heleboel kleine strikjes gemaakt. Ze werden zaterdag verkocht in genummerde lijsten met een korte beschrijving en een vermelding van de openingsdatum: 1 augustus 2025. Wie het exclusieve aandenken wilde bemachtigen, moest zaterdagochtend in de rij staan bij de entree. Om 08.00 uur stonden de eerste geïnteresseerden al voor de poort.

Vanaf 11.30 uur deelden medewerkers speciale vouchers uit bij groepskassa's 18 en 19, naast de hoofdentree. Personen met zo'n bonnetje waren verzekerd van één exemplaar. Ze konden zich met de voucher melden bij Arcadeau, de grote souvenirwinkel in het Grand Hotel. Voor de deur was een wachtrij gerealiseerd met behulp van dranghekken. Beveiligers hielden een oogje in het zeil.



Hotelpiccolo

Ondanks de grote toestroom verliep het proces ordentelijk. Een hotelpiccolo zorgde voor het nodige entertainment. In de winkel zelf werd gebruikgemaakt van extra mobiele verkooppunten, om de capaciteit te verhogen. De strikjes zijn verkocht tussen 11.45 en 16.00 uur, voor 25 euro per stuk. Het is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met exemplaren die niet opgehaald zijn.



























































