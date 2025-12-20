Bellewaerde

Nieuwe achtbaan in zicht bij Bellewaerde Park: provincie start procedure voor uitbreiding

Het Belgische attractiepark Bellewaerde Park krijgt mogelijk een forse uitbreiding met meerdere achtbanen, een attractiehal en verblijfsaccommodaties. De provincie West-Vlaanderen is gestart met de planprocedure voor extra ruimte bij het pretpark in Ieper. Dat staat in de startnota van het nieuwe Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP).

Volgens het document onderzoekt de provincie op korte termijn de mogelijkheid om een nieuwe rollercoaster te realiseren. Er gaan al langer verhalen dat Bellewaerde interesse heeft in een spectaculaire suspended thrill coaster. Op middellange en lange termijn gaat het om bijkomende achtbanen en andere buitenattracties, aangevuld met een theater, een attractiehal en - voor het eerst - verblijfsrecreatie.

Het plan voorziet zoekgebieden waar toekomstige attracties kunnen komen, afgestemd op de omgeving. De deputatie - het dagelijks bestuur van de provincie - keurde op donderdag 18 december 2025 de startnota goed, waarmee de procedure officieel van start ging.



Theater

"De gewenste toekomstvisie voorziet onder meer de bouw van één of meerdere rollercoasters, een indoor recreatiehal en een indoor theater", zo valt te lezen in de nota. "Daarnaast wordt ook gekeken naar kleinere attracties, een speelbos en bijkomende ondersteundende functies zoals extra parkeerruimte, opslagfaciliteiten en overnachtingsmogelijkheden."



De exacte invulling en de attractietypes liggen nog niet vast, zo wordt benadrukt. "Gezien de snelle evoluties binnen de sector en de veranderende vraag, heerst de behoefte om in de planvorming voldoende flexibiliteit in te bouwen." Op dit moment is het nog niet mogelijk om te blijven slapen in Bellewaerde. Wel is er sinds 2019 een overdekt waterpark.



Inspraakronde

Tot en met vrijdag 20 maart 2026 kunnen inwoners reageren als onderdeel van een inspraakronde. Verder komen er twee infomarkten waar buurtbewoners terechtkunnen als ze vragen hebben: op maandag 26 januari in Ieper en op woensdag 28 januari in Zonnebeke.



"Net zoals andere bedrijven moet Bellewaerde aan de toekomst denken en zeker in onze sector waar alles snel evolueert en elk jaar nieuwe belevingen voor bezoekers en technologische evoluties het licht zien", liet Bellewaerde-directeur Stefaan Lemey optekenen. "Het PRUP zal ons helpen om onze verdere groei en onze strategie ten uitvoer te brengen."



