Efteling

Foto's: opnames All You Need Is Love in de Efteling met Robert ten Brink

FOTO'S In de Winter Efteling zijn vandaag opnames gemaakt voor de kerstspecial van All You Need Is Love. Presentator Robert ten Brink werd vanmiddag gespot op de Warme Winter Weide, samen met een cameraploeg. De weide was niet afgesloten: aanwezige bezoekers konden gewoon meekijken.

De kerstspecial van het programma komt traditiegetrouw op kerstavond op televisie: de uitzending staat gepland voor woensdag 24 december om 20.30 uur op RTL 4. Ten Brink, inmiddels 70 jaar, reist daarvoor opnieuw door Nederland om families en geliefden te herenigen.

Het is niet voor het eerst dat de Efteling meewerkt aan de kersteditie van All You Need Is Love. In 2010 en 2011 was het sprookjespark zelfs de sponsor van het programma. De promo's werden toen onder meer opgenomen in het Sprookjesbos en op het Anton Pieckplein. Ook in de reguliere All You Need-afleveringen kwam de Efteling al meermaals voor.















