Boudewijn Seapark

Oude dolfijnenshow uit Dolfinarium Harderwijk maakt comeback in België

In België wordt deze winter een dolfijnenshow vertoond die is gebaseerd op Aqua Bella, de oude voorstelling uit het Dolfinarium in Harderwijk. In Nederland was de productie te zien tussen 2013 en 2019. Nu maken delen uit de show een comeback in Boudewijn Seapark in Brugge, een zusterpark van het Nederlandse Dolfinarium.

Boudewijn Seapark staat vanaf vandaag tot en met zondag 4 januari in het teken van het Bruges Christmas Festival, van 12.00 tot 19.00 uur. Het aanbod bestaat uit de nieuwe binnenspeeltuin Sea Dreams, een ijsbaan, enkele buitenattracties, een zeeleeuwenpresentatie, een vuurshow, videoprojecties én de voorstelling Aqua Bella, met tuimelaardolfijnen.

"In Aqua Bella duik je mee met de dolfijnen op wereldreis langs de vele plekken waar ze in het wild leven", zo luidt de beschrijving. "In amper een half uur beleef je één groot avontuur: van Afrika tot Azië, van de diepste jungles tot de koudste poolkappen." De show staat op het programma om 14.30 en 17.30 uur.



Nieuwe blokken

"We proberen elk jaar een nieuwe speciale presentatie neer te zetten met de kerst om onze vaste bezoekers iets anders te laten zien", vult een woordvoerder aan. "Dit jaar zitten daar inderdaad stukken van Aqua Bella in verwerkt, in combinatie met nieuwe educatieve blokken." Op woensdag 24, donderdag 25 en woensdag 31 december en donderdag 1 januari blijft het park dicht.