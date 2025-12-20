Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Boudewijn Seapark

Oude dolfijnenshow uit Dolfinarium Harderwijk maakt comeback in België

Vandaag, 10.41 uur

In België wordt deze winter een dolfijnenshow vertoond die is gebaseerd op Aqua Bella, de oude voorstelling uit het Dolfinarium in Harderwijk. In Nederland was de productie te zien tussen 2013 en 2019. Nu maken delen uit de show een comeback in Boudewijn Seapark in Brugge, een zusterpark van het Nederlandse Dolfinarium.

Boudewijn Seapark staat vanaf vandaag tot en met zondag 4 januari in het teken van het Bruges Christmas Festival, van 12.00 tot 19.00 uur. Het aanbod bestaat uit de nieuwe binnenspeeltuin Sea Dreams, een ijsbaan, enkele buitenattracties, een zeeleeuwenpresentatie, een vuurshow, videoprojecties én de voorstelling Aqua Bella, met tuimelaardolfijnen.

"In Aqua Bella duik je mee met de dolfijnen op wereldreis langs de vele plekken waar ze in het wild leven", zo luidt de beschrijving. "In amper een half uur beleef je één groot avontuur: van Afrika tot Azië, van de diepste jungles tot de koudste poolkappen." De show staat op het programma om 14.30 en 17.30 uur.

Nieuwe blokken
"We proberen elk jaar een nieuwe speciale presentatie neer te zetten met de kerst om onze vaste bezoekers iets anders te laten zien", vult een woordvoerder aan. "Dit jaar zitten daar inderdaad stukken van Aqua Bella in verwerkt, in combinatie met nieuwe educatieve blokken." Op woensdag 24, donderdag 25 en woensdag 31 december en donderdag 1 januari blijft het park dicht.

Meer Boudewijn Seapark
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be