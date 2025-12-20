Efteling

Efteling haalt de stem van Paul van Vliet weg: andere vertelling in het Sprookjesbos

VIDEO De stem van Paul van Vliet is niet langer te horen in het Sprookjesbos van de Efteling. Sinds 2012 klonk het stemgeluid van Van Vliet bij het sprookje van De Nieuwe Kleren van de Keizer. De bekende cabaretier en Unicef-ambassadeur overleed in 2023 op 87-jarige leeftijd. Bij een grote onderhoudsbeurt is de voice-over vervangen.

Het gaat om een bewuste keuze, vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. "De Efteling voert al enkele jaren het beleid om vertellende stemmen een faciliterende, ondersteunende rol te geven", legt hij uit. "Daarbij nemen we geleidelijk afscheid van stemmen die duidelijk herkenbaar zijn."

Om dezelfde reden verdween in 2015 de stem van Paul de Leeuw bij De Indische Waterlelies, aldus de woordvoerder. Dat betrof echter een publiciteitsstunt voor zijn tv-show, terwijl de keuze voor Van Vliet destijds een artistieke overweging was. Toch scheert de Efteling beide gevallen over één kam.



Anonieme stemmen

"In lijn met dit beleid is de stem van Paul van Vliet niet meer te horen in dit sprookje", besluit de woordvoerder. "De keuze sluit aan bij onze wens om te werken met meer anonieme, tijdloze Efteling-stemmen." In plaats van Van Vliet horen bezoekers voortaan een vertelling van de Brabantse toneelactrice Toos van de Voorde-Verdult. Zij overleed in 2017.



De stem van Van de Voorde-Verdult is al sinds 2004 te horen bij Het Meisje met de Zwavelstokjes. In 2012 sprak ze ook het verhaal van het naastgelegen sprookje De Nieuwe Kleren van de Keizer in, maar die versie werd destijds slechts enkele weken gebruikt: vanaf de opening op 8 november 2012 tot de introductie van de versie van Van Vliet op 13 december.



Drieënhalve maand

Dertien jaar later is de vertelling van Van de Voorde-Verdult dus terug. Het sprookje van De Nieuwe Kleren van de Keizer was drieënhalve maand niet te zien in het Sprookjesbos vanwege een grootschalige onderhoudsbeurt. Die werd gisteren afgerond. De decors en de techniek zijn opgeknapt, zodat het tafereel weer als nieuw oogt.



Opvallend genoeg is bij het nieuwste sprookje in het Sprookjesbos juist een heel herkenbare stem te horen. Voor de vertelling van De Prinses op de Erwt, geopend in mei dit jaar, werd een beroep gedaan op de Vlaamse zangeres Geike Arnaert. Zij is onder meer bekend van de band Hooverphonic en de Bløf-hit Zoutelande.