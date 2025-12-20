Disneyland Paris

'Attention Space Rangers': Disneyland Paris heropent Buzz Lightyear Laser Blast na een half jaar

VIDEO Disneyland Paris hield Buzz Lightyear Laser Blast een half jaar gesloten voor werkzaamheden. De afgelopen zes maanden werd gewerkt aan de scènes en de techniek van de interactieve darkride. Sinds gisteren kunnen bezoekers de attractie in parkdeel Discoveryland weer betreden.

"Tijdens deze renovatie werkten teams van Walt Disney Imagineering Paris, de onderhoudsafdeling en de centrale werkplaatsen samen om deze iconische attractie en het bijbehorende sterrenstelsel in hun oude glorie te herstellen", laat Disney weten.

Een korte video laat zien hoe medewerkers de laatste hand leggen aan het schilderwerk van de blacklightdecors. Ook de verlichting werd vernieuwd. Verder kreeg de façade een opfrisbeurt. In 2020 en 2021 werd de darkride ook al eens grondig opgeknapt. Toen was de attractie maar liefst zeventien maanden buiten gebruik.



Emperor Zurg

Buzz Lightyear Laser Blast opende in 2006 als de vervanger van de 360 graden-film Le Visionarium. Passagiers nemen plaats in karretjes die ze zelf kunnen draaien met behulp van een joystick. Tijdens de rit schieten ze op doelen in decors gebaseerd op Toy Story 2, waarin we Buzz zien vechten met zijn aartsvijand Emperor Zurg. Wie 999.999 punten haalt, mag zichzelf Galactic Hero noemen.