Foto's: Efteling-sprookje De Nieuwe Kleren van de Keizer terug na grote renovatie

FOTO'S In de Efteling is het sprookje van De Nieuwe Kleren van de Keizer weer te zien. Het tafereel in het Sprookjesbos onderging sinds begin september een ingrijpende opknapbeurt. De afgelopen maanden zijn het decor en de bijbehorende techniek vernieuwd. In totaal duurde de renovatie zo'n drieënhalve maand.

Volgens de onderhoudskalender zou de heropening pas op woensdag 24 december plaatsvinden, maar de werkzaamheden zijn sneller afgerond dan gepland. Het sprookje is vanaf vandaag weer onderdeel van de Sprookjesbos-route. Op social media publiceerde het attractiepark een fotoreeks van het resultaat.

Het sprookje toont de ijdele keizer uit het verhaal van Hans Christian Andersen, die zich door twee bedriegers laat aanpraten dat zijn nieuwe gewaad alleen zichtbaar is voor verstandige mensen. Uit angst om dom over te komen, durft niemand te zeggen dat de keizer geen kleren draagt. Daardoor trekt de vorst uiteindelijk naakt voorbij tijdens de parade.



Schimmenspel

In de Efteling wordt dat sinds 2012 uitgebeeld met bewegende figuren, een schimmenspel en een vertelling op rijm. Het decor, in barok- en rococostijl tegen een paleismuur met fontein, werd ontworpen door Pim-Martijn Sanders. Hij is tegenwoordig projectcoördinator bij de afdeling decoratie.



Op een steenworp afstand wordt nog gewerkt. Het naastgelegen sprookje Het Meisje met de Zwavelstokjes ondergaat officieel tot en met dinsdag 23 december een onderhoudsbeurt. Mogelijk kan dat sprookje, net als De Nieuwe Kleren van de Keizer, ook iets eerder terugkeren dan gepland.































