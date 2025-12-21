Efteling

Lollige foto's: Efteling-mascotte Pardoes shopt winkel leeg

FOTO'S Is Efteling-mascotte Pardoes shopverslaafd? Enkele komische foto's suggereren van wel. Op social media verschenen beelden waarop te zien is dat de ondeugende nar volop aan het winkelen is bij Efteldingen, de grote souvenirwinkel in entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen.

Normaal gesproken wacht de Efteling-bewoner bezoekers op bij de poort of op het balkon. Afgelopen vrijdag koos de vrolijke tovernar ervoor om de winkel in te duiken. Pardoes blijkt vooral verzot te zijn op zichzelf: hij vulde zijn winkelmandje tot over de rand met Pardoes-knuffels. "Alle Pardoes-knuffels in één keer op", schrijft de fotograaf op X.

En alsof dat nog niet genoeg was, zette de kindervriend een Raveleijn-masker bovenop zijn muts en sloeg hij een Langnek-knuffel om zijn nek. We zien Pardoes op de plaatjes met grote ogen staren naar een schap met Langnek-keukenrolhouders: mogelijkerwijs zijn volgende doelwit.



Belletjes

Overigens heeft de Efteling sinds kort nieuwe Pardoes-knuffels. De populaire souvenirs waren geruime tijd niet verkrijgbaar. Nu zijn er andere exemplaren met subtiele aanpassingen, waaronder stoffen belletjes in plaats van echte belletjes. Voor een mandje vol knuffels moet behoorlijk diep in de buidel getast worden: één Pardoes kost 45 euro.



















