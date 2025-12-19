Efteling

Efteling duidt Sprookjesbos voortaan aan met gouden letters

FOTO'S De Efteling wil duidelijker maken waar de zij-ingang van het Sprookjesbos zich bevindt. Bezoekers kunnen het bos niet alleen betreden via de hoofdingang naast souvenirwinkel In den Ouden Marskamer, maar ook via een poort op de Pardoes Promenade. De afgelopen tijd stond daar regelmatig een klapbord.

Nu heeft de Efteling een permanente aanduiding gerealiseerd. De bronskleurige, sierlijke hekwerken op de poort, die in september verwijderd werden, zijn teruggekeerd met gouden letters erop. Links en rechts van de poort prijkt voortaan het woord Sprookjesbos, in een karakteristiek Efteling-lettertype. De twee o's zijn in elkaar vervlochten.

De toevoeging is onderdeel van een parkbreed project om de bewegwijzering te upgraden. Om dezelfde reden verschenen de afgelopen maanden al rijkvaandels, rijkborden en nieuwe wegwijspalen. Volgens Efteling-gastcommunicatiespecialist Floor van Loon was dat hard nodig, schrijft ze op LinkedIn.



Uitgebreid onderzoek

Ze meldt dat bezoekers die voor het eerst in de Efteling komen moeite bleken te hebben met het vinden van de weg. "Tijd dus om het navigeren in de Efteling gemakkelijker te maken", aldus Van Loon. "Na uitgebreid onderzoek onder de doelgroep, first time visitors zowel in Nederland als in het buitenland, zijn we in de zomer gestart met het plaatsen van meer én verbeterde wegwijspalen."



Het Sprookjesbos - dat sinds 2023 wordt gezien als een apart themadeel binnen de Efteling - had nog geen eigen vaandels of borden. Nu zijn er dus wel de nieuwe letters. De specialist wil nog enkele stappen zetten. "Wayfinding optimaliseren in de app, op de parkplattegrond en op de plattegrondborden in het park, zodat alle middelen voor de gast op elkaar aansluiten."











