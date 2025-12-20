Efteling

Video: Efteling en Studio 100 zorgen voor verrassende cross-overs in Gi-Ga Gantische Kerstshow

VIDEO Danse Macabre-dirigent Joseph Charlatan die praat met een weerwolf, Piet Piraat die in een film speelt met de Sprookjesbos-bewoners, Klaas Vaak die meedoet met de Kabouterdans... Bezoekers van de Gi-Ga Gantische Kerstshow in Ahoy worden dit weekend getrakteerd op enkele bizarre cross-overs tussen de wereld van de Efteling en Studio 100. Looopings kan een compilatievideo van de bijzondere samenwerking laten zien.

Het attractiepark in Kaatsheuvel en de Vlaamse mediagigant sloegen de handen ineen voor de eerste editie van een groot kerstspektakel in Ahoy Rotterdam. Ook René Froger van muziekgroep De Toppers had een vinger in de pap: hij introduceerde het jeugdige zangtrio Genzee. Er zijn dit weekend in totaal vier shows: zaterdag 20 en zondag 21 december, om 11.00 en 14.30 uur.

Het verhaal speelt zich af in een kerstdorp, waar presentatrice Fenna Ramos een kerstelf tegenkomt: Fritz, gespeeld door acteur Luuk Haaze. Hij blijkt verantwoordelijk te zijn voor het laten branden van acht kerststerren die de Kerstman en Mevrouw Kerst de goede kant op sturen. Als alle kerstelfen ziek worden, dreigen alle sterren uit te gaan.



Merkwaardige combinaties

Ramos en de elf halen vervolgens een lading Studio 100- en Efteling-figuren op het podium om de verschillende sterren - elk met een eigen thema - weer aan te krijgen. Op die manier ontstaan enkele merkwaardige combinaties, die de werelden van de Efteling en Studio 100 laten samensmelten.











Zo werken de elfjes van Droomvlucht en De Indische Waterlelies samen met Maya de Bij en laten de hoofdpersonages van de Studio 100-reeks Nachtwacht de geest van Joseph Charlatan een kerstlied dirigeren: Jingle Bells. Als Piet Piraat een piratenfilm moet opnemen, doet hij een beroep op de Sprookjesboom-handpoppen van Roodkapje, Assepoester, Draak en Langnek.



Houthakker

Houthakker Willem, bekend van een Sprookjesboom-musical, helpt bij het omhakken van een kerstboom - een goedlachse figurant - voor op piratenboot de Scheve Schuit. Zandkabouter Klaas Vaak en zijn uil Oehoe Houdoe schakelen hun Vlaamse kaboutervrienden in: Kabouter Plop, Kabouter Klus, Kabouter Kwebbel en Kabouter Smal.



We zien Klaas Vaak met zand toveren op een scherm, zoals hij eerder deed in de tv-serie Sprookjes van Klaas Vaak uit 2009. Pardoes laat het volop sneeuwen in Ahoy, waarna Genzee - bestaand uit Carmell Kusters, Max Mies en Levi van Seggelen - de Roxy Dekker-hit Sugardaddy inzet. Even later toveren Studio 100-clowns Bumba en Bumbina een kerstslinger tevoorschijn, maar voor de rode kerstballen hebben ze Efteling-collega's Jokie en Jet nodig.











Samsonrock

Samson & Marie krijgen een eigen segment, waarbij ze de beroemde Samsonrock vertolken terwijl een gigantisch doek over de hoofden van het publiek wordt getrokken: cadeaupapier dat de kabouters gebruiken om cadeaus in te pakken. Dat lijkt een goede oplossing, totdat alle haardvuren in de huizen doven en alle geactiveerde sterren weer uit gaan.



Niemand minder dan Mega Mindy mag dat probleem oplossen. De show wordt afgesloten door een knuffelsessie en twee liedjes van K3: Tik Tok Tobias en Oya Lélé. Met het activeren van de laatste ster lukt het de Kerstman om het kerstdorp terug te vinden.











Op de klanken van All I Want for Christmas Is You vliegt hij met zijn donkere metgezel in zijn arrenslee over de toeschouwers. Tijdens de finale verschijnen alle personages nog één keer samen op de bühne. Samen zingt de groep twee nummers van Samson & Marie: De Muziek Van Kerstmis en Vrede Op Aarde. In dat laatstgenoemde lied vertolken Efteling-figuren ook losse stukjes.



Geen duur cadeau

"Nee ik wil geen duur cadeau voor Kerstmis", horen we Pardoes bijvoorbeeld zingen. "Geef mij maar een doos vol vrede en geen geld." Ook Jokie en Jet hebben een eigen passage. Daarna is het de beurt aan Klaas Vaak en de andere kabouters. "Waarom kunnen die kanonnen en die stoute schietgeweren hun mond niet houden? Liefst vanaf vandaag."



Het imposante decor, bestaand uit acht oud-Hollandse gevels, werd ontwikkeld door de Leisure Expert Group uit Amsterdam. Dezelfde setting is deze maand ook te zien tijdens een ander Studio 100-feestje in Ahoy: de Studio 100 SingAlong voor volwassenen. De Efteling schakelde de Leisure Expert Group eerder in voor het ontwerpen van podia en decorelementen voor het zomerseizoen, waaronder het plein bij Droomvlucht.