Efteling

Efteling gaat souvenirwinkel bij Droomvlucht renoveren

De Efteling plant een grote renovatie voor Dromerijen, de souvenirwinkel bij de uitgang van Droomvlucht. In 2026 gaat de winkel volledig op de schop. Er komt een nieuw interieur. Dat verraadt een designbureau uit Den Bosch dat bij het project betrokken is.

De firma Aces of Space plaatste op LinkedIn een jaaroverzicht waarin wordt vooruitgeblikt op werkzaamheden in 2026. Daarbij noemde men drie Efteling-projecten: het realiseren van een winkel bij stuntshow Raveleijn, de Sprookjesbibliotheek die De Chinese Nachtegaal gaat vervangen én Dromerijen.

Kennelijk was het bedrijf niet op de hoogte van een contractuele geheimhoudingsplicht. Kort na de publicatie verscheen een nieuwe versie van het LinkedIn-bericht, zonder de Efteling-vermeldingen. Aces of Space werkte eerder aan de lobby van het Efteling Wonder Hotel en de metamorfose van Efteldingen, de grote winkel bij de entree.



De Gulden Gaarde

Droomvlucht heeft al een eigen winkeltje sinds de opening in 1993. Aanvankelijk bevond die zich in de hoek waar nu de Virtuele Droomvlucht te vinden is: een VR-versie van de darkride, bedoeld voor personen met een beperking. In 2016 is de winkelruimte bij het aangrenzende horecapunt De Gulden Gaarde getrokken.



Dromerijen verhuisde toen naar een andere hoek van de instaphal. Belangrijkste blikvanger is een massieve balie met boomschors. Daarachter bevinden zich schermen met actiefoto's. De huidige indeling zorgt regelmatig voor opstoppingen bij de uitgang van de attractie.



De Vliegende Hollander

De Efteling is al een tijdje druk bezig met het vernieuwen van bestaande verkooppunten. Naast Efteldingen werden de shops bij de Piraña, De Vliegende Hollander en Baron 1898 recentelijk ook ingrijpend verbouwd.



