Disneyland Paris

Legendarische Disney-ontwerper Eddie Sotto overleden: creatieve kracht achter Main Street U.S.A.

FOTO'S Eddie Sotto, de Amerikaanse ontwerper die een sleutelrol speelde bij de ontwikkeling van Disneyland Paris, is overleden. Hij werd 67 jaar. Sotto was jarenlang werkzaam bij Walt Disney Imagineering, waar hij verantwoordelijk was voor de conceptuele ontwikkeling van het themagebied Main Street U.S.A. in het Franse Disney-resort.

Sotto kwam eind jaren tachtig bij Imagineering terecht, na eerder designwerk voor onder meer Universal en Six Flags. Bij Disney groeide hij uit tot senior vice president concept design. De invloedrijke ontwerper werkte aan meerdere internationale projecten, maar hij drukte wellicht de grootste stempel op Disneyland Paris.

Daarvoor produceerde en ontwierp hij entreegebied Main Street U.S.A., inclusief de iconische treinrit Euro Disneyland Railroad. Voor laatstgenoemde attractie sprak hij ook de omroepstem in. Daarnaast stond hij aan de basis van het concept om een hotelcomplex bij de ingang van het park te bouwen: het luxueuze Disneyland Hotel.



Waterbaan

Later bleef Sotto betrokken bij het resort. Op zijn socialmedia-account @boss_angeles deelde hij regelmatig schetsen, plattegronden en ontwerpdetails uit zijn tijd bij Disneyland Paris. In mei dit jaar publiceerde hij nog een oud masterplan voor het park met attracties die nooit gerealiseerd zijn, waaronder Jungle Cruise, achtbaan Matterhorn en waterbaan Zip-a-Dee River Run.



In april dit jaar ging Sotto opnieuw een samenwerking aan met Disneyland Paris. Voor de nieuwe winkel Disney Deco werden gelimiteerde reproducties van nooit uitgevoerde Main Street-tekeningen uitgebracht. "Ik ben dolblij dat mijn gesigneerde portfolio nu in beperkte oplage te koop is in de schitterende nieuwe Disney Deco-winkel", schreef hij destijds op X.



Rock 'n' Roller Coaster

Voormalig Disney-ontwerper Jim Shull reageert online op het overlijden van zijn oud-collega. "Imagineering heeft met het overlijden van Eddie Sotto één van zijn grootste talenten verloren. Hij was zowel een collega als een vriend. We brachten eens een nacht door waarin Eddie de tijd nam om suggesties te geven voor Rock 'n' Roller Coaster, kort voor de opening. Eddie zal gemist worden."







