Efteling

Slagboom eraf gereden op Efteling-parkeerplaats: 'Geen opzet in het spel'

Vandaag, 10.53 uur

Een bijzonder beeld op de parkeerplaats van de Efteling: één van de slagbomen bij de uitgang belandde donderdagmiddag op de grond. Een automobilist is bij het uitrijden tegen de slagboom aan gereden, waardoor het onderdeel afbrak.

Dat bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Op een foto is te zien hoe een beveiliger ter plaatse is gekomen. Was iemand kwaad over het parkeertarief van 15 euro per auto? Nee, legt de voorlichter uit: het ging niet om een doelbewuste actie.

"De slagboom lag er inderdaad af, maar de schade is beperkt en het is makkelijk te vervangen", zegt hij. "Verder was er geen opzet in het spel." Er is dan ook geen aangifte gedaan. Het ongelukje zorgde niet voor verkeersproblemen.

