Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Serengeti-Park Hodenhagen

Metalen onderdeel valt van 30 meter hoge attractie: vrouw zwaargewond in Duits pretpark

Vandaag, 21.12 uur

Bezoekers van een Duits attractie- en dierenpark zijn afgelopen weekend gewond geraakt bij een ongeluk. In Serengeti-Park bij Hodenhagen werden twee personen geraakt door een losgeraakt metalen onderdeel van een hoge attractie. Een 29-jarige vrouw liep zware verwondingen op aan haar hoofd. Ze is per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis in Hannover.

Een 40-jarige man naast haar raakte lichtgewond aan zijn voet. Het ongeval vond plaats bij Hatari Towers, twee circa 30 meter hoge torens met een obstakelparcours waar bezoekers doorheen kunnen lopen. Het vallende object blijkt volgens het park een decoratief element te zijn dat van één van de torens losraakte.

Politieagenten hebben het gebied afgezet en de attractie tijdelijk verzegeld. De oorzaak van het losraken is nog onduidelijk. Een onafhankelijke expert onderzoekt de zaak. Volgens een woordvoerder van het park waren de torens afgelopen zomer nog geïnspecteerd en goedgekeurd door keuringsinstantie TÜV.

Kermissen
Hatari Towers is een verplaatsbaar complex dat eerder op kermissen stond, ook in Nederland, onder de naam The Tower Event Center. In 2022 kreeg de beleving een vaste plek in Serengeti-Park. Sinds dinsdag is de attractie weer toegankelijk voor publiek, maar men heeft het gedeelte waar het onderdeel loskwam afgezet.

Meer Serengeti-Park Hodenhagen
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be