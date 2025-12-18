Serengeti-Park Hodenhagen

Metalen onderdeel valt van 30 meter hoge attractie: vrouw zwaargewond in Duits pretpark

Bezoekers van een Duits attractie- en dierenpark zijn afgelopen weekend gewond geraakt bij een ongeluk. In Serengeti-Park bij Hodenhagen werden twee personen geraakt door een losgeraakt metalen onderdeel van een hoge attractie. Een 29-jarige vrouw liep zware verwondingen op aan haar hoofd. Ze is per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis in Hannover.

Een 40-jarige man naast haar raakte lichtgewond aan zijn voet. Het ongeval vond plaats bij Hatari Towers, twee circa 30 meter hoge torens met een obstakelparcours waar bezoekers doorheen kunnen lopen. Het vallende object blijkt volgens het park een decoratief element te zijn dat van één van de torens losraakte.

Politieagenten hebben het gebied afgezet en de attractie tijdelijk verzegeld. De oorzaak van het losraken is nog onduidelijk. Een onafhankelijke expert onderzoekt de zaak. Volgens een woordvoerder van het park waren de torens afgelopen zomer nog geïnspecteerd en goedgekeurd door keuringsinstantie TÜV.



Kermissen

Hatari Towers is een verplaatsbaar complex dat eerder op kermissen stond, ook in Nederland, onder de naam The Tower Event Center. In 2022 kreeg de beleving een vaste plek in Serengeti-Park. Sinds dinsdag is de attractie weer toegankelijk voor publiek, maar men heeft het gedeelte waar het onderdeel loskwam afgezet.



