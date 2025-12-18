Wildlands Adventure Zoo Emmen

Nieuwe diersoort in Wildlands: zeldzame slurfhondjes terug in Nederland

Wildlands Adventure Zoo Emmen verwelkomt een bijzondere diersoort: vanaf vandaag kunnen bezoekers slurfhondjes bewonderen. Het gaat om steppeslurfhondjes, kleine insecteneters van zo'n 30 centimeter lang die maar zelden in Europese dierentuinen worden gehouden. Wildlands is momenteel het enige Nederlandse park met slurfhondjes.

De dieren, van oorsprong afkomstig uit bossen in Oost-Afrika, vallen op door hun uitzonderlijke evolutionaire afkomst. Hoewel ze op kleine muisachtige zoogdieren lijken, zijn ze genetisch juist verwant aan olifanten, aardvarkens en zeekoeien. Slurfhondjes bestaan al meer dan dertig miljoen jaar. In die tijd zijn ze nauwelijks veranderd.

Er leven in totaal slechts 81 slurfhondjes in 28 Europese dierentuinen. De dieren in Wildlands - afkomstig uit Zoo Basel in Zwitserland - maken deel uit van een Europees fokprogramma. Brancheorganisatie EAZA ziet de populatie in het wild afnemen. Europese dierenparken moeten bijdragen aan een gezonde en genetisch diverse groep in gevangenschap.



Tropische kas

In Emmen delen de slurfhondjes een verblijf met dwergoeistiti's: kleine klauwaapjes die eerder in de tropische kas Rimbula te zien waren. "De komst past binnen de visie van Wildlands om bij te dragen aan soortbehoud, kennisontwikkeling en bewustwording rondom minder bekende, maar ecologisch waardevolle diersoorten", laat een woordvoerster weten.



Opvallend is dat eerder dit jaar juist werd besloten om te stoppen met het houden van slurfhondjes in Diergaarde Blijdorp. De Rotterdamse dierentuin nam na meer dan tien jaar afscheid van de soort omdat de genetische variatie te beperkt zou zijn en de laatste dieren inmiddels waren overleden.