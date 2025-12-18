Kermis

Bijzondere attractie uit Fries pretpark staat alweer te koop

VIDEO Een Nederlandse kermisexploitant biedt een bijzondere attractie aan: de Super Nova, een schommelende bank afkomstig uit het Friese pretpark Duinen Zathe. Daar werd de constructie vorige maand afgebroken. Kermisondernemer Boy Verbruggen had plannen om te gaan reizen met de attractie. Het liep toch anders, vertelt hij aan Looopings.

De Super Nova werd in 1993 gebouwd door de Nederlandse fabrikant Mondial. Tot 2007 was de attractie op de kermis te vinden, daarna werd de bank ondergebracht in Duinen Zathe. Toen het park onlangs besloot om na bijna negentien jaar afscheid te nemen van de blikvanger, nam Verbruggen de Super Nova over.

Hij kondigde aan dat de attractie in 2026 opnieuw op de kermis zou verschijnen, onder de nieuwe naam Tiki-Wave. Zo ver kwam het niet. "Om de simpele reden dat mijn wederhelft er niet mee akkoord ging", legt de exploitant uit. "Ik kwam aanrijden met de attractie en ik hoorde meteen: dit gaat 'm niet worden."



Verkoopplatforms

Verbruggen deed naar eigen zeggen nog een poging om zijn partner te overtuigen. "Maar ik ben naïef geweest", lacht hij. Daarom wordt de Super Nova nu weer te koop aangeboden op online verkoopplatforms. De huidige eigenaar hoopt dat er iemand is die de attractie alsnog wil herintroduceren in de kermiswereld.



"Het liefst in de buurt, in Nederland of in Duitsland. Dat zou ik zelf het mooiste vinden, ik vind het een fantastische attractie voor de kermis." De 80 ton wegende ride heeft een oppervlakte van 21,5 bij 12,5 meter, lezen we in de verkoopadvertentie. Verbruggen houdt vast aan zijn bestaande portfolio. "Wij houden het bij wat we al hebben."