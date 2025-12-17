GaiaZoo

Primeur in Nederland: zeldzame geelvoet-rotswallaby's gearriveerd in GaiaZoo

VIDEO GaiaZoo in Kerkrade heeft een Nederlandse primeur te pakken: voor het eerst leven er geelvoet-rotswallaby's in ons land. De buideldieren zijn afkomstig uit Australië en mochten alleen met toestemming van de Australische overheid worden overgebracht. Daarmee is GaiaZoo de eerste en enige dierentuin in Nederland die deze zeldzame diersoort huisvest.

De geelvoet-rotswallaby komt van nature voor in het rotsachtige midden en zuiden van Australië en valt op door zijn gele poten en opvallende klimvaardigheden. In Kerkrade hebben de dieren een nieuw verblijf gekregen met hoogteverschillen en schuilplekken, direct achter de entree van het park.

Zodra het weer het toelaat, zullen de wallaby's ook buiten te zien zijn. De komende weken wordt de groep uitgebreid met exemplaren uit andere Europese dierentuinen. Ze maken deel uit van een Europees managementprogramma, bedoeld om een gezonde populatie in stand te houden als vangnet voor Australië.



Nieuw themagebied

De geelvoet-rotswallaby is ook de eerste bewoner van een nieuw themagebied met de naam GaiaDoet, een zone die draait om bedreigde diersoorten. In de loop van volgend jaar moet het gebied verder worden uitgebreid met onder andere Aziatische wilde honden, kleinklauwotters en een vernieuwde volière voor ernstig bedreigde vogelsoorten.