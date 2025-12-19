Madurodam

Winter Efteling in Den Haag: mini-Langnek in Madurodam krijgt ook wintermuts en sjaal

FOTO'S Niet alleen in de Efteling draagt Langnek een winteroutfit. Ook de miniatuurversie van het sprookjesfiguur in Madurodam is voortaan gekleed voor de koude maanden. De Haag­se miniatuurstad heeft een muts en een sjaal geplaatst bij het 30 centimeter hoge figuurtje, dat sinds 2002 onderdeel is van de Efteling-uitbeelding in het park.

Het gaat om kleine replica's van de winterkleding die het oorspronkelijke beeld in Kaatsheuvel ook draagt tijdens de Winter Efteling. In het verleden werd bij het sprookje echte, gehaakte kleding gebruikt, maar bosdieren bleken daar regelmatig mee aan de haal te gaan.

Daarom heeft de Efteling de accessoires in 2023 en 2024 vervangen door kunststof exemplaren met hetzelfde uiterlijk. Die zien we nu ook terug in Madurodam. Het Zuid-Hollandse themapark toont tientallen Nederlandse iconen op schaal 1:25.



De Zes Dienaren

Onder de bezienswaardigheden bevindt zich een Efteling-pleintje, met Langnek, Wagen Gijs en enkele muzikale paddenstoelen. In het echte Sprookjesbos was Langnek één van de eerste bewoners. Hij maakt sinds openingsjaar 1952 deel uit van de vertelling van De Zes Dienaren.











