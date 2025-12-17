Europa-Park Resort

Schokkende beelden: circusartiest Europa-Park mishandelt honden

Een circusartiest die optreedt in Europa-Park blijkt honden te mishandelen. Bezoekers van het grootste attractiepark van Duitsland konden tot voor kort kijken naar een circusshow met een hondenact. Opnames van achter de schermen, verspreid door dierenrechtenorganisatie PETA, tonen hoe hondentrainer Wolfgang Lauenburger de dieren slaat en intimideert.

De betreffende act, waarin honden kunstjes moeten doen, maakte deel uit van de voorstelling Monte Carlo Circus Festival meets Europa-Park. PETA zegt drie heimelijk gefilmde video's te hebben ontvangen van een klokkenluider. Daarop zou te zien zijn hoe honden angstig reageren op dreigende gebaren, ineenkrimpen en proberen te vluchten.

In één van de fragmenten is te horen hoe een hond gilt terwijl hij met een touw wordt geslagen. De trainer wordt er tevens van beschuldigd dieren aan hun oren op te tillen en agressief te behandelen wanneer ze niet gehoorzamen. Naar aanleiding van de video's heeft de dierenartsenpraktijk van het Duitse district Ortenau aangifte gedaan.



Met plezier

De beschuldigingen staan haaks op eerdere uitlatingen van de betrokken hondentrainer. In interviews en publieke optredens heeft Lauenburger herhaaldelijk verklaard dat zijn honden vrijwillig meewerken en met plezier trainen. Zo stelde hij dat hij met de dieren speelt en dat zij niets hoeven te doen wat ze niet willen. De filmpjes schetsen echter een ander beeld.



Europa-Park heeft de hondenshow inmiddels uit het programma geschrapt. In een verklaring noemt het park de manier waarop de dieren zouden zijn behandeld "zeer verontrustend". Het management stelt dat de handelwijze niet past bij de waarden van het resort. Justitie doet onderzoek naar de zaak.



Strafrechtelijke klacht

Op dit moment is nog onduidelijk of de honden in beslag genomen zullen worden. Daarover moeten de bevoegde autoriteiten beslissen. PETA heeft aangekondigd zelf ook een strafrechtelijke klacht in te dienen. Daarnaast roept men Europa-Park op om volledig te stoppen met dierenshows.



De organisatie wijst erop dat het park eerder onder vuur lag vanwege het gebruik van dieren in circusvoorstellingen. In 2017 schrapte Europa-Park al een olifantenact na publieke kritiek. Op dit moment maakt een paardenshow nog deel uit van het aanbod: Die Legende des Zorro.