Kerstbomen gooien en minigolf met kerstballen: nieuwe activiteiten bij Bright Nights in Walibi

VIDEO Walibi Holland heeft de Bright Nights dit jaar op verschillende punten vernieuwd. De basis van de jaarlijkse winteropenstelling bleef gelijk, maar op het gebied van activiteiten en entertainment werden enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo is het nu mogelijk om minigolf te spelen met kerstballen en om kerstbomen weg te smijten. Een ruim 23 minuten durende videocompilatie van Looopings laat zien wat je deze editie kunt verwachten.

Waar bezoekers voorheen mee konden doen met Speed Tree Decorating, staat nu Throw Your Tree op het programma. Naast het zo snel mogelijk op- en aftuigen van een kerstboom krijgen deelnemers de opdracht om een boom zo ver mogelijk weg te gooien. Daarvoor wordt een 15 meter lang zeil uitgerold, maar in de praktijk komen kerstbomen doorgaans niet verder dan enkele meters.

Ook nieuw is Winter Village, gelegen bij Santa's Workshop. Waar vorig jaar nog een schaatsbaan stond, is nu een minigolfbaan te vinden. Walibi zou Walibi niet zijn als het spel geen twist kreeg: er wordt niet gegolfd met golfballen, maar met kerstballen. Winter Village bestaat verder uit een curlbaan, een kampvuur, overdekte zitgelegenheden, een kraampje met winterse snacks en een fotopunt in de vorm van een opblaasbare sneeuwbol.



Jingle Ball

Het hoofdpodium bij het reuzenrad wordt overdag weer ingezet voor de familieshow Walibi's Coolest Friends-Fest en 's avonds - een kwartier vóór sluitingstijd - voor het muzikale avondspektakel Light up the Night. Tussendoor vindt bij het podium het nieuwe Jingle Ball plaats, waarbij de Sugar Fairies zorgen voor karaoke en spelletjes.



Overdag bevolken de Sugar Fairies het kindergebied Walibi Play Land. Bij de ingang van parkdeel Wilderness zijn Scandinavische speelgoedmakers neergestreken. Ze namen verschillende houten spellen mee. Bij achtbaan YoY helpen de zogeheten Lopende Vuurtjes bij het uitdelen van complimenten. 's Avonds verhuizen ze naar het kampvuur tegenover de Splash Battle, voor het in ontvangst nemen van kerstwensen.







Flavors

YoY is voor het eerst onderdeel van de Bright Nights. Als het donker wordt, is op het dak van horecapunt Flavors een lichtact te zien. Andere attracties met lichteffecten zijn Goliath, Lost Gravity, Space Shot, Speed of Sound, Eat My Dust, Untamed, Condor, Christmas Taxi's, Merlin's Magic Christmas Castle en Tour de Noël.



Bekende onderdelen keerden terug. Voorbeelden zijn interactieve knoppen in Wilderness, lasergamen in een zaal achter restaurant Yummy Tummy, mysterieuze spiegelfiguren bij Untamed en extern straatentertainment. Waterattracties Splash Battle en El Rio Grande zijn gesloten in verband met de weersomstandigheden, top spin Blast kampt nog altijd met technische problemen.



Rollercoasters

Verder kan het zijn dat rollercoasters niet kunnen rijden vanwege de kou. Bij temperaturen rond het vriespunt zijn de achtbanen van Walibi doorgaans niet operationeel. Het winter-evenement duurt nog tot en met zondag 4 januari, al blijven de poorten op eerste kerstdag, oudejaarsdag en nieuwjaarsdag dicht.